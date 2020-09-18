وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم الشعب اليمني ) : الدعم السعودي لليمن قديم قدم العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، فلاغرو أن تعد المملكة الدولة الأولى المانحة للبلد الشقيق والأكثر استجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية كما احتضنت مؤتمر المانحين.وتابعت : ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية بدعم من نظام طهران كثفت المملكة ، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ، من مساعداتها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين والنازحين وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية وعلاج الجرحى والمصابين ودعم المنشآت التعليمية والصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة جائحة كورونا ومد يد العون والتأهيل للأسر المنتجة وتنفيذ برامج إصحاح البيئة وتوفير مياه الشرب وغيرها من الخدمات كما شرعت في إقامة العديد من المشاريع عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالإضافة إلى الدعم السخي للاقتصاد اليمني.وبينت : ومواصلة للدعم السعودي لليمن ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن الشقيق.// يتبع //06:02ت م0005