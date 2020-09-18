الخرطوم 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اعلان الأمم المتحدة، أمس تضرر 730 ألف شخص من فيضانات السودان بشكل خطير في أسوأ أزمة منذ عقود.وركزت على تأكيد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 6 أعوام ماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة "ج" بمواقع مختلفة في الضفة غالبيتها في الأغوار.واخبرت عن مقتل 57 على الأقل من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية بغارات للتحالف العربي ومعارك مع الجيش اليمني في محافظة مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوله، أن العراق يواجه تحديات أمنية كبيرة تتمثل بإعادة هيبة الدولة،وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تمكن السلطات في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين كانوا مختطفين هناك.ولفتت الانتباه إلى توقيف خفر السواحل التونسي امس، 10 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس.وعرجت على اتفاق رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أمس مع الرئيس ميشال عون على مواصلة المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة.وتابعت صحف السودان مستجدات إصابات فيروس كورونا في العالم التي تجاوزت 30 مليوناً، أمس ، وسط مؤشرات على استمرار تفشي الجائحة وفي ظل غياب أي لقاح أو دواء لمرض كوفيد ـ19 الناجم عن العدوى بالفيروس.// انتهى //09:12ت م0012