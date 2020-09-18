بيروت 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان وزارة الخزانة الاميركية أمس فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين لكونهما مملوكتين و موجهتين من حزب الله الارهابي كما فرضت عقوبات على سلطان خليفة أسعد المسؤول في المجلس التنفيذي ل"حزب الله " الارهابي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين في حين فشلت كل المساعي في الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة بانتظار جولة جديدة من المشاورات بين الافرقاء المعنيين.واشارت إلى إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة بصرى بمحافظة درعا السورية.ولفتت الانتباه إلى إقدام 3 مجموعات من المستوطنين الاسرائيليين تضم 60 مستوطناً على اقتحام المسجد الأقصى بحراسة مشدّدة من الشرطة الإسرائيلية، بعد رفض الأخيرة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى.وتطرقت صحف الجمعة إلى إعلان قوات التحالف المشتركة انها تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط .وأخبرت عن تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس ان علاقات العراق مع الولايات المتحدة ليست موجهة ضد أحد، مشيراً إلى أن بغداد لديها مشاكل مع أنقرة وطهران بسبب تدخلهما في شؤون البلاد الداخلية.وأوردت صحف بيروت إعلان الولايات المتحدة أمس عن فرض عقوبات على نحو 50 فردا وكيانا إيرانيا بسبب تورطهم في أنشطة القرصنة الكترونية لصالح حكومة طهران.// انتهى//09:21ت م0013