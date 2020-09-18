القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتناولت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والأزمة الليبية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتناقلت صحف الجمعة تأكيد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أن المنظمة الأممية والحكومة الألمانية تخططان لعقد قمة جديدة بشأن ليبيا عبر الانترنت في الخامس من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي طرفي النزاع في ليبيا.ونشرت إعلان الإدارة الأمريكية، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية يوم الأحد المقبل، مبينة أن واشنطن ستحرص على أن تطبق دول العالم هذه العقوبات.وأفادت صحف القاهرة في متفرقات أخرى بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ نحو ٣٠ مليون حالة ومليون حالة وفاة.//انتهى//09:26ت م0014