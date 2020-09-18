الطائف 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسقدّمت لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون مساء أمس عرض مسرحية "ملف إنجليزي" في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية تحت شعار نعود بحذر وبالتعاون مع فرقة مسرح الطائف، وذلك وسط حضور جماهيري محدود تطبيقاً للاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.وسلّطت أحداث المسرحية الضوء حول هموم الإنسان ومعاناته الشخصية وصراعاته النفسية مع قضاياه اليومية متضمّنة روايات لأهم الأحداث التي مرت بها الشخصية خلال حياتها في الجانب المهني والاجتماعي والاقتصادي.يذكر أن المسرحية من تأليف الكاتب فهد ردة الحارثي وتمثيل وإخراج الفنان مطر الصواط.// انتهى //10:15ت م0019