القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 300 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر617 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة بنسبة 4.23% مسجلاً 1935.6 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.22% لينهي التعاملات عند مستوى 2824.66 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 1ر17 مليار جنيه من خلال تداول 2.105 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية.وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82.4% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 12.2% والعرب على 5.4ة% بعد استبعاد الصفقات، منوها إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين والعرب مالت الشراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.// انتهى //10:34ت م0020