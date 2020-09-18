رام الله 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية اخبار فيروس كورونا إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاتين و959 حالة تعافٍ.وأبرزت الصحف الفلسطينية مطالبة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلماني كوسوفو وصربيا، بالضغط على حكومتي بلديهم، وعدم فتح سفارتين للبلدين في مدينة القدس المحتلة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنًا من الضفة الغربية، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، و هدمت السلطات الإسرائيلية، قرية العراقيب في النقب، المهددة بالتهجير والإخلاء، للمرّة 178.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 6 أعوام الماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة "ج" بمواقع مختلفة في الضفة غالبيتها في الأغوار.وأوردت خبر اقتحام 124 مستوطنًا ، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:11ت م0021