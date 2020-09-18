الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الكشافة العربية السعودية 50 فعالية احتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال قطاعاتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، خلال اجتماع عقده مع منسوبي أمانة الجمعية يوم أمس بمقرها في الرياض، أن الفعاليات ستبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر عن بُعد، رغبة من أمانة الجمعية في تحقيق رسالة الجمعية بهذه المناسبة بترجمة مشاعر حب الوطن الى ممارسات إيجابية في جميع مجالات الحياة على مستوى الفرد والمجتمع، وتعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع.وأشار الحربي إلى أن الفعاليات ستكون في مجالات الخدمة العامة والخدمة المنزلية، وفعاليات في التنمية الوطنية، وعروض للمواهب الكشفية، وممارسة التقاليد الكشفية في المعسكرات الرقمية والمسابقات التنافسية، مؤملاً أن تسهم في تعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة للمجالات كافة وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الكشافين والقادة وأفراد المجتمع.// انتهى //11:38ت م0026