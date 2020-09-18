الطائف 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف ، وميسان ، و العرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //11:57ت م0030