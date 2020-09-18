تونس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، سلسلة المشاورات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لحشد الدعم والمساعدة لجهود الحكومة في مسار الإنقاذ والإصلاح .واهتمت في الشأن الصحي بتصنيف المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة جميع محافظات البلاد في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإشارتها إلى تسجيل تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأخبرت صحف الجمعة عن مطالبة مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتعيين مبعوث خاص لإحلال السلام في ليبيا، والتوسط في إنهاء الأزمة بين الفرقاء الليبيين.وكتبت في السياق أن الفرقاء الليبيين سيعلنون عن حكومة جديدة الشهر المقبل اثر مفاوضات جنيف .وتطرقت إلى أن البرلمان الأوروبي، أعرب عن تضامنه مع اليونان وقبرص على خلفية التصعيد بينهما وتركيا في شرق المتوسط، داعيا أنقرة إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة.وتناولت صحف تونس الإحصائيات الأخيرة بشان فيروس كورونا التي تشير إلى الارتفاع السريع بعدد المصابين، ما أجبر العديد من الدول على فرض قيود جديدة وخاصة في المناطق التي ارتفع فيها عدد المصابين.// انتهى //12:40ت م0033