الخرطوم 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: إنه بصدد توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى 160 ألف شخص متضرر من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.وأوضح في بيان نشر اليوم أن البرنامج يعمل على توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى ما يقرب من 160 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت 17 من ولايات السودان الـثمانية عشرة".وأشار البيان إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 7 آلاف و200 شخص، كما أن العمل جارٍ على توزيع المساعدات إلى 40 ألف آخرين، ضمن الجولة الأولى من المساعدات.وقال مدير البرنامج في السودان حميد نورو: إن الأمطار والفيضانات أتت بصورة أسوأ من المتوقع ، الأمر الذي تسبب في حدوث كارثة وطنية، حيث فقد الكثيرون منازلهم وأراضيَهم الزراعية ومدارسهم وأحباءهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء".وأضاف: "يعمل برنامج الأغذية العالمي بلا كللٍ مع حكومة السودان والشركاء لإيصال المساعدات الغذائية إلى المتضررين، ومع تضافر الجهود، نحاول زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم يوميًا".// انتهى //12:44ت م0035