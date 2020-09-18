سكاكا 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا من إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر للكتف الأيمن، وذلك عن طريق إحراء عملية جراحية نوعية لإصلاح الأنسجة المتمزقة، باستخدام المنظار وخيوط خاصة تُزرع في العظم لتثبيت الأنسجة المتمزقة والحلقة الغضروفية الليفية، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة من قبل الطبيب المعالج.ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلةً في كلية الطب.// انتهى //13:20ت م0038