الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسوقعت الهيئة العامة للعقار وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة بين الهيئة والجامعة في مجال الأبحاث ودراسات تطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتأسيس مركز أبحاث يسهم في دعم خطة عمل الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها، وذلك برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.وتهدف المذكرة إلى حوكمة وتنظيم القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، ورفع فعالية السوق العقاري لزيادة حيويته وجاذبيتـه وثقة المتعاملين فيه، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المعهد العقاري السعودي وهو الذراع الاكاديمية للهيئة لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتحقيق مستهدفات شراكة المعهد مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) للتوظيف في الخدمات العقارية المستحدثة في أنظمة الهيئة الجديدة، مثل نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وبرنامج استدامة لفحص المباني الجاهزة والمباني تحت التشييد، واستشارات البيع والتأجير على الخارطة ( وافي ) ونظام الوساطة العقارية الجديد المنظم لخدمات تنفيذ المزادات العقارية والتسويق العقاري الإلكتروني وادارة المرافق والاستشارات العقارية.// انتهى //13:54ت م0042