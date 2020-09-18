نجران 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافـظة ثـار غداً، دورة تدريبية عن بُعد في "الإسعافات الأولية".وتتناول الدورة التدريبية التي تقام عبر برنامج الاتصال المرئي، طرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بضربات الشمس، والاختناق ،وكيفية إجراء الإنعاش،والتعامل مع حالات الكسور والجروح والنزيف، إضافة إلى حالات والغرق والتسمم والإغماء والحروق.// انتهى //13:58ت م0043