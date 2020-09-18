الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستمكنت بفضل الله صحة عسير من تقليص عدد الإحالات إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة ، حيث أصبح بمقدور الكفاءات الطبية المؤهلة التي دعمت بالتجهيزات اللازمة والمتقدمة القيام بعمليات نوعية في "47 " نوعاً من العمليات الجراحية موزعة على عدة تخصصات ، كانت سابقًا تحتاج إلى التحويل لمراكز متقدمة، وبحمد الله تُجْرى الآن في مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال ، ومن أهم تلك التخصصات تخصص التجميل وجراحة المخ والأعصاب والعيون والجراحة العامة والعظام وتخصص الأنف والأذن والحنجرة وتخصص المسالك البولية ، وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر .// انتهى //14:29ت م0047