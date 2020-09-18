عام / "صحة عسير" تنجح في تقليص تحويل الحالات خارج المنطقة في 47 نوعًا من العمليات الجراحية
الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
تمكنت بفضل الله صحة عسير من تقليص عدد الإحالات إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة ، حيث أصبح بمقدور الكفاءات الطبية المؤهلة التي دعمت بالتجهيزات اللازمة والمتقدمة القيام بعمليات نوعية في "47 " نوعاً من العمليات الجراحية موزعة على عدة تخصصات ، كانت سابقًا تحتاج إلى التحويل لمراكز متقدمة، وبحمد الله تُجْرى الآن في مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال ، ومن أهم تلك التخصصات تخصص التجميل وجراحة المخ والأعصاب والعيون والجراحة العامة والعظام وتخصص الأنف والأذن والحنجرة وتخصص المسالك البولية ، وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر .
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14:29ت م
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