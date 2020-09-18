نجران 1 صفر1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2020م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، كلمة بعنوان "التوحيد وأثره والتحذير من الشرك"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب .وتأتي الكلمة ضمن برنامج "بالتوحيد نأمن" الذي ينظمه الفرع لتبصير المسلم بأمور دينه وتحصين المجتمع .// انتهى //14:30ت م0048