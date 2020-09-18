تبوك 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مدارس المنطقة والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في المنطقة للمشاركة في مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بموادَّ تنقل التجارِب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.وتستهدف المسابقة مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن المسابقة تتضمن مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وتتاح المشاركة في المسابقة، من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين, وَفْق المجالات الثلاث المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.يذكر أن وزارة التعليم قد خصصت حساباً خاصاً للمسابقة على منصة تويتر كوعاء لنشر المواد المعتمدة وإعادة النشر الخاص بمجالات المسابقة، كما خصصت أيضاً بريداً شبكياً: ( jf@moe.gov.sa ) خاصاً بإرسال رابط التحقيقات الصحفية المنشورة للإعلاميين في صحفهم، أو من منسوبي إدارات الإعلام والاتصال المنشورة في موقع الإدارة الإلكتروني، بما يعكس تجرِبَة المستفيدين من منصة مدرستي.// انتهى //14:48ت م0050