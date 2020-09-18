الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسانطلقت أمس منافسات بطولة المملكة لفئة الشباب للريشة الطائرة على صالة نادي الشباب بالرياض بتنظيم من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ،وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وأقيمت أمس منافسات الأدوار التمهيدية بمشاركة لاعبين من أندية الهلال والشباب والفيصلي والاتفاق بالإضافة إلى لاعبي المراكز التدريبية للعبة في المملكة في المنطقة الشرقية والأحساء، بإدارة حكام وطنيين يُعدون النخبة جرى إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى من خلال برامج دورات حكام التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري لتحقيق هذا الغرض.وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات و المشاركات التي ينظمها الاتحاد بهدف نشر اللعبة بين أفراد المجتمع في المملكة و إتاحة الفرصة للمارسين لممارسة هذه الرياضة ضمن أجواء تنافسية و تفاعلية ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الرياضة والجهات المختصة.// انتهى //14:57ت م0053