محايل 30 محرم 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسكثفت بلدية سراة عبيدة جهودها في رفع الأنقاض والمخلفات بالمحافظة لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.وبينت البلدية أن إدارة الخِدْمات تواصل نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى على الخِدْمات البلدية من خلال مركز 940 أو القنوات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:58ت م0054