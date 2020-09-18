حجة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: "إن هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى".وأفاد رئيس مؤسسة طيبة الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.//انتهى//16:25ت م0070