برازافيل 01 صفر 1442ت هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم، عن إصابة 41 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا المستجد" كوفيد ـ 19 ".وقالت ماتشيديسو مويتي في تصريح صحفي: إن إصابات العاملين الصحيين تشكل 3.8% من إجمالي الإصابات في أفريقيا، موضحة أن هناك بلدان مثل سيراليون وساحل العاج، سجلت تقدمًا في عملية تقليل إصابات العاملين بالمجال الصحي.وأشارت إلى أن هناك بعض البلدان مثل أريتريا وروندا، وسيشيل، لم تسجل أية إصابات بالفيروس في صفوف العاملين بالقطاع الصحي.// انتهى //16:27ت م0071