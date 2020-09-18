بيروت 1 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.27%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 616.46 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و962 ألفاً و766 سهماً، بقيمة 3 ملايين 180 ألفا و737 دولارا، نفّذت من خلال 26 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و399 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و416 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:46ت م0074