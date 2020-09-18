اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض
الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
بيروت 1 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.27%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 616.46 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و962 ألفاً و766 سهماً، بقيمة 3 ملايين 180 ألفا و737 دولارا، نفّذت من خلال 26 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و399 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و416 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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