عدن 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5000 كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:52ت م0076