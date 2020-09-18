الدمام 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (794) جولة رقابية صحية، وخمسة جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير (44) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، و(10) مخالفات لحالات تكدس في الأسواق والمراكز التجارية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (914) موقعاً، ورفع (7463) طناً من النفايات، وإزالة (4188) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.// انتهى //16:52ت م0077