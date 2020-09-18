أبيدجان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسوافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تخصيص 27.33 مليون دولار أمريكي، لصالح الاتحاد الأفريقي من أجل مواجهة جائحة كوفيد 19 والحد من انتشارها بالقارة.وقال رئيس البنك إكينومي إديسينا : إن هذا التمويل سيساعد المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، على تقديم مساعدات تقنية لتعزيز قدرات 37 دولة عضو بالصندوق الأفريقي للتنمية، من أجل مكافحة وباء كورونا والتخفيف من آثاره.وأضاف إكينومي أن هذا التمويل يعد تأكيدًا على التزام البنك بشأن استجابة أفريقية منسقة في مواجهة وباء فيروس " كوفيد ـ 19 ".وكان الاتحاد الأفريقي قد عين خلال شهر أبريل الماضي 4 مبعوثين خاصين مكلفين بتعبئة المجتمع الدولي، لمساعدة أفريقيا على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.// انتهى //17:04ت م0078