بغداد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 311690 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8408 حالات, فيما سجلت 4205 حالات شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 245305 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57977 مصاباً , منهم 536 مصاباً في العناية المركزة.// انتهى //17:05ت م0079