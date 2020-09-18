الدمام 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسناقش تعليم محافظة القطيف في اجتماعه أمس، أدوار المشرف التربوي في منصة "مدرستي" من خلال الزيارات الافتراضية للمعلمين، وتنفيذ الورش واللقاءات، ودعم وتقييم أداء المعلمين، ومتابعة تحصيل الطلاب الدراسي، والإجراءات الداعمة لتقليص الفاقد التعليمي.كما ناقش الاجتماع خطط الشعب وزيارات المشرفين الميدانية لدعم المدارس، ودورهم في دعم المعلمين لتحسين الأداء التعليمي من خلال المنصة، وتحفيزهم وحصر التحديات لمتابعتها من جهات الاختصاص، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الميدان التربوي، وتقديم العون للمدارس من أجل تحسين وتطور عملياتها لمشاهدة المخرج الجيد لعملية التعليم.وأكد الاجتماع على تكامل الأدوار بين الوحدات والشعب في المكتب مع فريق منصة "مدرستي" لتقديم الدعم اللازم للمدارس واستكمال متطلبات تفعيل نظام "نور"، واستكمال الخطط والزيارات وإسناد المعلمين، واستعراض بعض التجارب والممارسات لتفعيل منصة "مدرستي".// انتهى //17:18ت م0081