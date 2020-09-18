الكويت 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد " كوفيد - 19"؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة؛ ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصاً.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.// انتهى //17:22ت م0082