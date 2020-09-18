جيزان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسنفذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة أمس ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "تطوير الذات".وأوضح رئيس اللجنة فواز الحكمي أن الدورة التي قدمتها المدربة جلا عسيس، بمشاركة أكثر من 40 مشاركة ، تأتي ضمن الدورات العديدة التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي، سعياَ إلى تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المشاركات، وتعليمهن بعض المهارات الجديدة، وتطوير مهاراتهن.// انتهى //18:47ت م0088