اجتماعي/ "تطوير الذات" دورة تدريبية بتنمية مزهرة
الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
جيزان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
نفذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة أمس ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "تطوير الذات".
وأوضح رئيس اللجنة فواز الحكمي أن الدورة التي قدمتها المدربة جلا عسيس، بمشاركة أكثر من 40 مشاركة ، تأتي ضمن الدورات العديدة التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي، سعياَ إلى تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المشاركات، وتعليمهن بعض المهارات الجديدة، وتطوير مهاراتهن.
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