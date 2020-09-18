الرياض 1 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2020م واسشارك مستشفى قوى الأمن بالرياض، في "اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020"، الذي حمل شعار "سلامة الممارسين الصحيين هي الداعم لسلامة المرضى".وتضمنت المشاركة إقامة ندوة إلكترونية تثقيفية لمنسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفيات قوى الأمن، والمركز السعودي لسلامة المرضى، ناقشت أبرز أهداف منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لسلامة المرضى 2020.وتم خلال هذه المناسبة، تقديم شهادات شكر للممارسين الصحيين الذين شاركوا في تعزيز سلامة المرضى أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.// انتهى //18:54ت م0089