عمّان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4344 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و211 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 95 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2498 حالة، كما سُجلت 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 29 حالة.// انتهى//19:06ت م0090