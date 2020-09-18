الوجه 01 صفر 1442ه الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسيجذب شاطئ ومتنزه شرم زاعم بمحافظة الوجه هواة مشاهدي لحظات غروب الشمس في لحظات تواريها عن الأنظار، وسط أجواء مناخية غاية في الروعة تمزج بين انخفاض في درجات الحرارة وقلة نسبة الرطوبة.وواكبت عدسة "واس"، الإقبال اللافت من زوار المحافظة وأهاليها لاسيما في إجازة نهاية الأسبوع، على شواطئ المحافظة بشكل عام وعلى شاطئ متنزه شرم زاعم بشكل خاص، الذي يتميز بموقعه الفريد ومحاذاته لمدينة الوجه، مما يجعله المكان المفضل للأسر والأفراد .ويعد شاطئ زاعم مقصداً لمحبي الاستمتاع بالجلوس على المسطحات الخضراء ولهواة ممارسة السباحة وصيد السمك وعشاق الرياضات البحرية بجميع أنواعها وهواة ركوب الخيل على أطراف المياه الفيروزية ، ويشهد الشاطئ إقبالاً متواصلاً من قبل الزوار سواء من أهالي المحافظة أو المناطق المجاورة، مما يعزز القيمة السياحية للوجه، سواء بسبب موقعها المتميز، أو لجمال سواحلها الهادئة وشواطئها الجميلة.// انتهى //19:15ت م0093