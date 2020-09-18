رياضي / القعود "معتز" يتصدر اليوم الثاني لسباقات الهجن بحائل بأسرع توقيت
الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
تصدر القعود معتز" اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني.
وقطع "معتز" لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كم بتوقيت 6:6 دقائق، فيما شهدت منافسات اليوم انطلاق 30 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.
وتضمنت الأشوط لليوم الثاني لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.
وجاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية ليوم اللقايا في سباق حائل للهجن كالتالي:
الشوط 1 “جذايب” للمالك عبدالرحمن الشمري
الشوط2 “نواف “للمالك بشير الشمري
الشوط 3 “الفايزة” للمالك نواف ابو ساق
الشوط 4 “معتز “للمالك مهدي العرجاني
الشوط 5 “الشيهانية” للمالك سعد الدوسري
الشوط 6 “الحذر “للمالك عبدالهادي المري
الشوط 7 “جمانه” للمالك عوض ال رزق
الشوط 8 “أدهم “للمالك عبدالله اليامي
الشوط 9 “سجية” للمالك فهيد المري
الشوط 10 “مبلش “للمالك صقر السهلي
الشوط11 “سيافة” للمالك حمد المري
الشوط 12 “ذيب “للمالك عيد العطوي
الشوط 13 “نجوم” للمالك عبدالله الشمري
الشوط 14 “مبلش” للمالك رشيد الحربي
الشوط 15 “تكريم” للمالك عبدالعزيز السهلي
الشوط 16 “هتاش” للمالك سعد الدوسري
الشوط 17 “الشياهنية” للمالك سعد الدوسري
الشوط 18 “غزيلان” للمالك حشر الهاجري
الشوط 19 “الفايزة “ للمالك حشر الهاجري
الشوط20 “رعد “ للمالك طالب المري.
فيما جاءت نتائج أشواط الرموز والمفتوح في الفترة المسائية كالتالي:
الشوط 1 “إنجاز “للمالك مفلح البلوي
الشوط 2 “الصداوي” حمد المري
الشوط 3 “عتاب” للمالك سلطان المغيري
الشوط 4 “بلقور” للمالك فهيد المري
الشوط 5 “محبة “للمالك ماطر العصيمي
الشوط 6 “سلطان” للمالك عبد الله الجهني
الشوط 7 “لطامة” للمالك محمد المري
الشوط 8 “سحاب” للمالك محمد البلوي
الشوط 9 “لواهيب” للمالك جابر المري
الشوط 10 “مبلش” للمالك شافي العجمي.
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19:35ت م
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