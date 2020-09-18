الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستصدر القعود معتز" اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني.وقطع "معتز" لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كم بتوقيت 6:6 دقائق، فيما شهدت منافسات اليوم انطلاق 30 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.وتضمنت الأشوط لليوم الثاني لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.وجاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية ليوم اللقايا في ‫سباق حائل للهجن‬ كالتالي:الشوط 1 “جذايب” للمالك عبدالرحمن الشمريالشوط2 “نواف “للمالك بشير الشمريالشوط 3 “الفايزة” للمالك نواف ابو ساقالشوط 4 “معتز “للمالك مهدي العرجانيالشوط 5 “الشيهانية” للمالك سعد الدوسريالشوط 6 “الحذر “للمالك عبدالهادي المريالشوط 7 “جمانه” للمالك عوض ال رزقالشوط 8 “أدهم “للمالك عبدالله الياميالشوط 9 “سجية” للمالك فهيد المريالشوط 10 “مبلش “للمالك صقر السهليالشوط11 “سيافة” للمالك حمد المريالشوط 12 “ذيب “للمالك عيد العطويالشوط 13 “نجوم” للمالك عبدالله الشمريالشوط 14 “مبلش” للمالك رشيد الحربيالشوط 15 “تكريم” للمالك عبدالعزيز السهليالشوط 16 “هتاش” للمالك سعد الدوسريالشوط 17 “الشياهنية” للمالك سعد الدوسريالشوط 18 “غزيلان” للمالك حشر الهاجريالشوط 19 “الفايزة “ للمالك حشر الهاجريالشوط20 “رعد “ للمالك طالب المري.فيما جاءت نتائج أشواط الرموز والمفتوح في الفترة المسائية كالتالي:الشوط 1 “إنجاز “للمالك مفلح البلويالشوط 2 “الصداوي” حمد المريالشوط 3 “عتاب” للمالك سلطان المغيريالشوط 4 “بلقور” للمالك فهيد المريالشوط 5 “محبة “للمالك ماطر العصيميالشوط 6 “سلطان” للمالك عبد الله الجهنيالشوط 7 “لطامة” للمالك محمد المريالشوط 8 “سحاب” للمالك محمد البلويالشوط 9 “لواهيب” للمالك جابر المريالشوط 10 “مبلش” للمالك شافي العجمي.// انتهى //19:35ت م0097