الطوال 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الموسم أكثر من 20 جولة رقابية صحية بالمركز في أسبوع، وذلك للتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية المعتمدة لرفع مستوى الوعي والسلامة لدى الجميع.وأوضح رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد محمد جباري، أن فرق الإصحاح البيئي نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 74 موقعاً بالمركز والقرى التابعة له، كما تم تطهير وتعقيم 170 آلية وحاوية، باستخدام 7900 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة أسفرت عن رفع 361 طناً من النفايات، وإزالة 560 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.وأكد المهندس جباري، استمرار البلدية في خطتها الدورية التي تنفذها بشكل يومي في نطاق المركز والقرى التابعة له، واستمرار عملها لحماية المجتمع وتحقيق البيئة الآمنة.// انتهى //19:44ت م0099