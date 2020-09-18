المدينة المنورة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأطلقت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة دعم الطلاب والطالبات بتوفير أجهزة ذكية ولوحية لمن يرغب منهم؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة للطالب أو الطالبة للتقدم على طلب إعانة عبر منصة الخدمات الإلكترونية للطلبة www.taibahu.edu.sa .وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالغني الحربي أن هذه المبادرة جاءت إيماناً من عمادة شؤون الطلاب بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية عن بُعد، مضيفا بأن الجامعة تسعى إلى تقديم بيئة إلكترونية متميزة تضمن للطلبة القيام بأعمالهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة.وأضاف الدكتور الحربي أن شروط الاستحقاق تقوم بصرف إعانة للطالب والطالبة مرة واحدة خلال الدراسة الجامعية، وأن يكونوا قد أمضوا سنه دراسية على الأقل، وإرفاق صورة الهوية أو الإقامة والبطاقة الجامعية، وكذلك إرفاق إفاده بانتظامهم ، وفي حالة كان سكن الطالب أو الطالبة أو منزل الأسرة مستأجر يتم فيُرفق عقد إيجار موثق، أما في حالة وفاة أحد الوالدين ترفق صورة شهادة الوفاة، وتكون الأولوية للأسر المحتاجة المنتسبة للضمان الاجتماعي أو أي من الجمعيات الخيرية المعتمدة، بالإضافة إلى إرفاق رقم الآيبان البنكي واسم البنك ويكون الحساب خاص بالطالب أو الطالبة فقط، مشيراً إلى أن يكون نهاية استقبال الطلبات الأحد 3 صفر 1442هـ.// انتهى //21:03ت م0103