الدوادمي 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسناقش محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، مع رؤساء المراكز ولجان التعديات بالمحافظة، أمس، الآلية المثلى لمعالجة التعديات على الأراضي.جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المحافظة، تطرق فيه المجتمعون لأنجع السبل لمراقبة الأراضي والإبلاغ عن أي إحداثات تقع في المراكز التابعة للمحافظة، أولاً بأول، لضمان سرعة إزالة التعديات في حينها، والتأكيد على أهمية الرفع بتقارير أسبوعية عن أعمال اللجان.وشدّد السديري على ضرورة التعاون والتنسيق مع لجان التعديات لإنجاز أعمالها بالشكل الأمثل، وبما يضمن منع التعدي على الأراضي الحكومية والمرافق العامة، ولزوم مراعاة أهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.// انتهى //21:08ت م0104