محايل 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسنفّذت بلدية محافظة رجال ألمع التابعه لأمانة منطقة عسير حملة تفتيشية وجولات ميدانية في المحافظة والمراكز التابعه لها ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع أنه أغلق 3 محال تجارية ومصادرة 29 من المواد الغدائيه غير الصالحه للاستهلاك الآدمي وإنذار 9 محال تجارية مخالفة.وأبان أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المراكز والمحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة ، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.وأكّد على أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية حرصا على سلامة المستهلك، مطالباً الجميع بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أي مخالفات أو ملحوظات.// انتهى //21:31ت م0109