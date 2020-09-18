نواكشوط 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بوزير الداخلية الإسباني فرناندو كراند مرلاسكا كوميز، ومفوض الإتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية السيدة يلفا يوهانسون، اللذين يزوران مورتانيا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسبل دعمها وتطويرها ، إضافة إلى مناقشة موضوعاتٍ ذات اهتمامٍ مشتركٍ.// انتهى //22:02ت م0114