رفحاء 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية غداً، درساً علمياً بعنوان " كتاب رياض الصالحين لإبن عثيمين"،يقدمه رضا بن خلف الشمري،بمسجد ربيعة بن عامر بروضة هباس.ويأتي هذا الدرس العلمي، ضمن مناشط الجمعية التوجيهية للمجتمع، في إطار مشاركتها في التوعية المجتمعية بمختلف أوجهها.وفي شأن ذي صلة بروضة هباس، وعلى مستوى الجهود البلدية، تستعد بلديتها للمشاركة بأنشطة وأعمال في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، من خلال تهيئة وتجهيز وتزيين الشوارع والميادين والطرقات العامة والمرافق بالأعلام واللوحات المعبرة عن الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.وأوضحت البلدية أنها عمدت إلى تزيين أعمدة الإنارة والأبراج بألوان العلم (الأخضر، والأبيض)، إلى جانب عقود الزينة التي تحمل ذات الألوان، ورفع الأعلام في مختلف الطرقات والمرافق العامة، ومعها لوحات خاصة بهذه المناسبة العزيزة على الوطن.// انتهى //22:59ت م0120