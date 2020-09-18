قلقيلية 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين ، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص "المطاطي" بينهم الصحفي محمود فوزي، والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.//انتهى //23:03ت م0121