واشنطن 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43,468 إصابة مؤكدة و 839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,656,799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197,116 حالة وفاة.// انتهى //23:23ت م0122