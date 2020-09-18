الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسخسر فريق التعاون السعودي مساء اليوم مباراته التي لعبها ضد فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 0 - 1، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة "ج" في دوري أبطال آسيا 2020.وظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى الدقيقة 48 ، عندما سجل لاعب بيرسيبوليس بشار رسن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، الذي تسبب في مضاعة جراح التعاون بخسارة ثانية في دوري أبطال آسيا 2020،يذكر أن التعاون قد تراجع عن صدارة ترتيب المجموعة، إذ بقي على رصيده السابق بـ 6 نقاط من أربع مباريات، في المركز الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل القطري، بينما رفع بيرسبوليس رصيده لـ 7 نقاط متصدرًا للمجموعة.وينتظر أن تشهد الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأثنين القادم، مواجهتين يتقابل فريق التعاون في الأولى فريق الشارقة الإماراتي، فيما سيلاقي فريق بيرسيبوليس الإيراني في الثانية فريق الدحيل القطري .// انتهى //23:33ت م0124