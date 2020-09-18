كيب تاون 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في اتصال هاتفي اليوم مع نظيرها الفلسطيني، رياض المالكي، دعم بلادها للقضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لهذه القضية العادلة.ولفتت باندور خلال الاتصال إلى أنّ بلادها ترفض أي مبادرة يكون فيها انتقاص للدور الفلسطيني، إذ أن حكومة جنوب افريقيا ستقف دائما مع الاعتراف بالحق الفلسطيني.// انتهى //23:37ت م0125