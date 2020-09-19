الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسحجز نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما تغلب مساء اليوم على سيباهان الإيراني 2 - 0، في مباراته التي لعبها ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة " د " في دوري أبطال آسيا 2020.وسجل للنصر أول أهدافه في هذه المباراة لاعبه عبدالله مادو بالدقيقة (32)، ليضيف زميله اللاعب عبدالرزاق حمدالله هدف فريقه الثاني في الدقيقة (41).ويذكر أن هذه المواجهة كانت الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، وحسمهما النصر بذات النتيجة 2 - 0، وحقق في الأخيرة مهاجم الفريق حمدالله جائزة أفضل لاعب في المباراة، مواصلاً التحليق في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.وبهذه النتئجة حافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط للسد و3 لسباهان ونقطة للعين، ليضمن النصر التأهل إلى دور الـ16، في حين يتنافس السد مع سيباهان على البطاقة الثانية.وينتظر أن تقام الجولة الخامسة من منافسات هذه المجموعة، يوم الاثنين المقبل، وسيلاقي النصر فيها السد القطري، فيما سقابل سباهان الإيراني في اللقاء الثاني العين الإماراتي.// انتهى //00:12ت م0126