الرياض 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائبه خالد الثبيتي، اليوم، في الاجتماع الـ 70 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.وكان رئيس الاتحاد الدولي السويسري "جياني إنفانتينو" افتتح فعاليات الاجتماع الذي شهد مشاركة 211 اتحادًا الأعضاء في "فيفا" حيث كان من المقرر أن تحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.يُذكر أن الجمعية العمومية القادمة الـ 71 ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقرّرة الصيف المقبل.// انتهى //00:13ت م0127