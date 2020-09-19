واشنطن 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، اليوم في جورج تاون بغيانا، بالأمين العام للجماعة الكاريبية (كاريكوم) إيروين لاروك.وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، والشراكة الأميركية الكاريبية.كما أشاد بومبيو، بالجماعة الكاريبية على دعمها الديمقراطية في غيانا،ما أسهم في ضمان نتيجة موثوقة لانتخابات مارس 2020م، داعياً الجماعة الكاريبية للتحدِّث علنًا ضد التهديدات الإقليمية للديمقراطية.// انتهى //00:15ت م0128