الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسحقّق فريق الهلال لقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بعد فوزه على الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بجدة.وجاءت نتائج الأشواط 25/21 ، 25/21 ، 20/25 ، 16/25 ، 15/10، ليضمن الهلال تحقيق اللقب بعد أن كسب الاتحاد بنفس النتيجة في الجولة الأولى .وتختتم غداً البطولة بلقاء يجمع الاتحاد والترجي لتحديد المركزين الثاني والثالث يُتوّج بعده رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور إبراهيم البابطين فريق الهلال بكأس البطولة والفائزين بالمركزين الثاني والثالث بالميداليات المخصصة لكل مركز .وجاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين ونجح الهلال في فرض سيطرته على مجريات الشوطين الأول والثاني من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد فيها الكثير من النقاط ولعبت الخبرة دورا كبيرا وشكّل المعد موفق المطيري والمحترفان قوة ضاربة من خلال تنويع الكرات على الشبكة والضربات الساحقة من مركز 3 و 4 ،فيما لم يتأثر الترجي بتأخره وعاد بقوة من خلال ترتيب صفوفه وفرض سيطرته بالكامل ونجح من الفوز بالشوطين الثالث والرابع الذي قدم فيه مستوى أكثر من رائع وحسم الشوط الرابع بفارق كبير 25 / 16، وتدارك الهلال فِي الشوط الخامس الأخطاء التي وقع فيها وفرض سيطرته لينهي الشوط لمصلحته 15 / 10 .وبهذا الفوز يحقّق الهلال اللقب الخامس عشر في كأس النخبة مقابل خمسة ألقاب للأهلي والوحدة مرة واحدة .// انتهى //00:15ت م0129