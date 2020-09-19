الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستأهل فريقا الوحدة ومضر إلى نهائي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين، بعد فوزهما على ناديي النور والخليج بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي للبطولة التي اختتمت منافساته اليوم.وتأهل الوحدة للنهائي بعد تعادله مع النور بنتيجة (28 - 28) في مباراة الإياب التي جمعتهما على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (25 - 29)، فيما تمكّن مضر من الوصول للنهائي بعد تعادله مع الخليج بنتيجة (29 - 29) في مباراة الإياب على صالة نادي النهضة بالدمام، بعد تفوقه في الذهاب بنتيجة (25 - 24).ومن المقرر أن تُلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.// انتهى //00:17ت م0131