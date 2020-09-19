رياضي / فريق حرس الحدود يفوز على إنبي 3-2 في الدوري المصري الممتاز
السبت 1442/2/2 هـ الموافق 2020/09/19 م واس
القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
تغلّب فريق نادي حرس الحدود على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "المكس" ضمن الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفور يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمّد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثامن.
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