القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واستغلّب فريق نادي حرس الحدود على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "المكس" ضمن الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفور يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمّد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //00:55ت م0135