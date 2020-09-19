أديس أبابا 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسوافق البنك الدولي على منحة بقيمة 80 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في إثيوبيا، سيستفيد منها بشكل مباشر 1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات اعلى للنمو الزراعي.وأفاد ممثل البنك بدول اريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، أن القطاع الزراعي يمثل أهمية بالغة لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل به ما يقرب من 80 في المائة من القوى العاملة.ولفت الى أن إثيوبيا حققت نتائج مشجعة لكنها بحاجة إلى مزيد من العمل لمواجهة التحديات المتبقية وتسريع المكاسب الإنتاجية، وتقليل التعرض للظروف المناخية المتقلبة، بجانب تقليل تدهور الأراضي، وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها القطاع.وستساعد هذه المنحة المزارعين على التكيف مع التغير المناخي من خلال استكمال أكثر من ألفين و600 مشروع ري صغير الحجم، وتحديث البنية التحتية لمشروعات الري القائمة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف زراعة 23.2 ألف هكتار من الأراضي عبر الري.// انتهى //02:14ت م0143